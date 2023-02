Civitanova, inaugurata la nuova sede della civica Dipende da noi. All’incontro anche la storia di un migrante adottato da una famiglia civitanovese

CIVITANOVA MARCHE – Inaugurata la nuova sede di “Dipende da noi“, la lista civica di sinistra rappresentata in Consiglio comunale dal docente di filosofia Roberto Mancini. La nuova casa, il cui taglio del nastro si è svolto nel tardo pomeriggio di oggi, 26 febbraio, è situata in corso Dalmazia, la porta accanto ai locali della Cgil. Una sala gremita per l’occasione, presenti: oltre allo stesso Mancini, anche la consigliera Mirella Paglialunga, oltre ad Elisabetta Giorgini, Marusia Ciavattini e gli altri esponenti di Ddn (Dipende da noi).

da sin: Fulimeni, Montedoro e Ochemhen

L’inaugurazione ha coinciso con la presentazione del libro ‘Siware: Il viaggio di Osas’ di Diana Montedoro, madre adottiva dello stesso Osas Ochmhen, un giovane di 26 anni di origini nigeriane giunto in Italia nel 2015 dopo un viaggio della speranza a bordo di un gommone. Un tragitto in cui il giovane ha visto una madre perdere il proprio bambino e un uomo, in preda al delirio, minacciare di buttarsi per farla finita. Giunto sulle coste di Lampedusa, è stata una nave della Guardia costiera italiana a trarlo in salvo insieme a tutti gli altri ospiti dell’imbarcazione. All’incontro di oggi hanno preso la parola lo stesso Osas Ochemhen con la Montedoro e il padre adottivo di lui, Vito Carlo Mancino e, infine, Alessandro Fulimeni, coordinatore per ‘Dipende da noi, gruppo persone migranti’. Fulimeni, proprio a fronte della tragedia di stamani nel crotonese per la quale sta salendo ora dopo ora il numero dei morti in mare, ha posto l’accento sulle reazioni di alcuni utenti dei social: «Qualcuno ha commentato dicendo “trenta di meno”. Ma dove stiamo arrivando? Qui non c’è nessuna invasione, dobbiamo smontare quest’impianto di menzogne».

Dipende da noi apparve per la prima volta alle elezioni comunali dello scorso 12 giugno in cui sosteneva il candidato sindaco Mirella Paglialunga nell’ambito di una coalizione di centrosinistra composta dal Pd e quattro liste civiche. Per l’occasione la lista capitanata da Mancini incassò la fiducia di 815 civitanovesi, con un risultato del 4,84%.