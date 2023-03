Civitanova, in 2500 alla Stracivitanova: «Una grande domenica di sport»

CIVITANOVA – Grande successo per la 47esima edizione della Stracivitanova, una domenica di sport e di sorrisi. Tanti i partecipanti, numeri importanti per l’evento organizzato dall’Atletica Civitanova. Sono stati quasi 700 gli atleti iscritti alla mezza maratona (21.097 chilometri), altrettanti quasi mille quelli alla 10 chilometri e 800 quelli iscritti alla camminata di 3.5 chilometri. Tanti gli atleti arrivati da ogni zona d’Italia.

«Una bellissima domenica di sport, il tempo ci ha aiutato e siamo molto felici per la riuscita dell’evento – ha commentato Sergio Bambozzi, presidente dell’Atletica Civitanova –. Il lavoro è stato immenso, ringrazio tutti». «Una bellissima domenica a Civitanova – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica che ha dato il via alla gara -. La Stracivitanova, giunta alla sua 47esima edizione, è una manifestazione che cresce sempre di più, richiama tantissima gente in città e rappresenta un ulteriore evento che destagionalizza il nostro turismo. Ringrazio l’Atletica Civitanova, il presidente Sergio Bambozzi e il suo “braccio destro” Alfredo Andreozzi e più in generale tutti coloro che hanno partecipato».

Il sindaco Fabrizio Ciarapica dà lo “start” alla gara

«Un’organizzazione impeccabile – ha commentato Claudio Morresi, vice sindaco e assessore allo Sport dal palco delle premiazioni -. È bello vedere così tanta gente a Civitanova grazie allo sport. La Stracivitanova è un evento che da anni anima e colora di passione e divertimento la nostra città ed apre la stagione primaverile degli eventi. Anche io ringrazio il presidente dell’Atletica Civitanova Sergio Bambozzi ed Alfredo Andreozzi. Sono questi gli eventi che rendono Civitanova ancora più bella».

Per quanto riguarda i vincitori della mezza maratona, sul podio maschile si sono piazzati Rachid Benhamdane (primo classificato), Matteo Giacomelli (secondo), Cristiano Tomassini (terzo), Giorgio Lampa (quarto) e Michele Martufi (quinto). Per le donne Teresiah K. Omosa (prima classificata), Verity Clare Ockenden (seconda), Giusy Piccaluga (terza), Nausicaa Malaccari (quarta) e Caterina Cavarischia (quinta).