Civitanova, immigrazione clandestina: tre provvedimenti di espulsione

CIVITANOVA – Ieri, martedì 20, a Civitanova Marche è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impegnati in diverse zone della città, operatori della polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. Obiettivo: contrastare l’immigrazione clandestina.

L’azione di prevenzione ha permesso di individuare, a cura della Compagnia dei carabinieri e del commissariato di Polizia di Civitanova e dell’Ufficio Immigrazione della Questura, quattro stranieri di nazionalità tunisina ed egiziana irregolari sul territorio nazionale. Le persone in questione si trovavano in zona centro e sul lungomare nord.

La posizione amministrativa dei soggetti è stata analizzata dall’Ufficio Immigrazione della Questura e nei confronti di questi cittadini extracomunitari clandestini, su proposta del Questore, sono stati adottati dal Prefetto 3 provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale. Il Questore nei confronti dei medesimi ha formalizzato altrettanti decreti di trattenimento presso il Centro per i Rimpatri, in attesa del lasciapassare necessario per l’accompagnamento in frontiera.