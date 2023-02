Civitanova, il premio ‘Città cultura e solidarietà’ all’ingegner Rogante

Il riconoscimento è pensato dall’associazione Arte e rivolto ai civitanovesi che si sono distinti per il loro impegno in società

CIVITANOVA MARCHE – Va all’ingegner Massimo Rogante la nona edizione del premio Città-Cultura-Solidarietà. Il riconoscimento è pensato dall’associazione Arte e rivolto ai civitanovesi che si sono distinti per il loro impegno in società. «Rogante – ha spiegato la presidente dell’associazione Arte Anna Donati – è un nome molto conosciuto e stimato in città ed è apprezzato per le sue notevoli doti scientifiche, ma anche per il grande piglio culturale e artistico. C’è un’innumerevole serie di motivi che ci spingono, con grande piacere, a conferire a lui un premio che vuole rendere omaggio ai personaggi che onorano la nostra amata Civitanova».

L’ingegner Rogante.

Massimo Rogante è dottore di ricerca in ingegneria nucleare, ingegnere meccanico e Premio Marchigiano dell’Anno 2018. Non solo: il civitanovese è anche maestro di pianoforte e presidente onorario dell’Academy Liszt Music Art, pioniere di applicazioni industriali delle tecniche neutroniche, componente italiano del Comitato scientifico internazionale del Centro Neutronico di Budapest, componente del Centro internazionale di Studi sulla Sindone, del Comitato scientifico di selezione del Centro di acceleratori e metodi analitici nucleari, Istituto di fisica nucleare della Repubblica Ceca, dell’Associazione italiana nucleare, della Società nucleare ungherese, della Società croata per le tecnologie meccaniche, dell’Accademia marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti, dell’Accademia georgica Treiensis e dell’Accademia dei Catenati.

La sua è una sfilza di qualifiche che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Sempre Rogante è autore di più di trecento pubblicazioni scientifiche e tecniche, nonché il creatore di un nuovo semplice metodo per un’efficiente organizzazione del processo d’apprendimento, metodo sperimentato e utilizzato in Italia da anni: un articolo su tale metodo è in corso di imminente pubblicazione su rivista scientifica e sarà liberamente disponibile per tutti. Referee e componente del Comitato editoriale di varie riviste scientifiche internazionali, è organizzatore, co-organizzatore e componente del Comitato scientifico di numerose conferenze internazionali, di cui 25 nella sola Croazia, dove lo scorso anno è stato celebrato all’università di Spalato tale speciale Anniversario d’Argento.

La consegna è prevista martedì 21 febbraio alle ore 17.30 al cine-teatro Cecchetti. A seguito del conferimento del premio all’ing. Rogante, ci sarà un nuovo appuntamento delle lezioni dei Martedì dell’Arte, che vedranno ospite il prof. Roberto Cresti sul pittore Ennio Morlotti .