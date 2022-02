CIVITANOVA – Nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 24 febbraio, i carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno rintracciato due persone destinatarie di ordini di carcerazioni. La prima è un 45enne di origine africana: su di lui un ordine di carcerazione emesso dalla Repubblica di Isernia perchè condannato alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato di introduzione in Italia e del commercio di prodotti non in regola. È stato condotto alla casa circondariale di Fermo.

Nei guai anche un 24enne rintracciato dai carabinieri a Morrovalle. Su di lui un ordine di carcerazione emesso dalla Procura minorile di Ancona a seguito di varie condanne per delitti contro il patrimonio, commessi quando era ancora minorenne. Il giovane è stato condotto nel carcere di Bari dove dovrà scontare una pena di 4 anni.