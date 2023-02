Civitanova, i liceali ridisegnano la città con l’arte incisoria

In totale, si tratta di undici opere d’arte realizzate che ritraggono elementi di tutta Civitanova, da Porta Marina fino al porto. La presentazione nella sala Ciarrocchi della Pinacoteca

CIVITANOVA MARCHE- Giovani liceali protagonisti dell’arte incisoria. E’ proprio nella sala della Pinacoteca civica dedicata all’incisore civitanovese Arnaldo Ciarrocchi che stamani, 25 febbraio, i ragazzi della IV A del Liceo classico Leonardo Da Vinci di Civitanova hanno presentato la cartella artistica che colleziona i loro lavori, realizzati nell’ambito dell’orientamento Pcto (ex alternanza scuola-lavoro). Per l’occasione la direttrice della Pinacoteca Enrica Bruni ha mostrato loro il laboratorio calcografico della Pinacoteca, rimasto chiuso dal periodo del Covid. Il maestro incisore Debora Torresi ha tenuto delle lezioni teoriche e pratiche, che hanno portato gli studenti dal disegno alla stampa di una lastra da loro creata e realizzata con le tecniche dell’acquaforte e dell’acquatinta. In totale, si tratta di undici opere d’arte realizzate che ritraggono elementi di tutta Civitanova, da Porta Marina fino al porto.

«Un lavoro prezioso e pregevole fatto dai ragazzi, viste ad esempio le difficoltà nell’operare con una tecnica come quella dell’acquaforte. Voglio ringraziare proprio gli studenti, perché con loro abbiamo potuto riprende questo laboratorio», è stato il commento della Bruni. Molto soddisfatto anche il prof. Stefano Papetti, docente del liceo e tra i massimi esperti d’arte a livello nazionale: «Nell’inquadrare le immagini – ha detto Papetti – creano opere valide dal punto di vista creativo». Il dirigente scolastico dell’IIS Da Vinci Francesco Giacchetta, assieme alla docente Maria Grazia Baiocco, ha espresso parole d’apprezzamento per la buona riuscita dell’iniziativa: «Sono felice che la scuola rinsaldi legami con il territorio. Questo laboratorio è un’attività da ripetere».

«Anche io ho studiato al classico – le parole della presidente dell’Azienda dei Teatri Maria Luce Centioni rivolta ai liceali -: è stato un percorso stupendo che sono sicura vi renderà tantissimo. Oggi, con queste opere, avete fatto un grande regalo alla città. Grazie».

Le conclusioni, al sindaco Fabrizio Ciarapica: «La nostra Pinacoteca – ha dichiarato – promuove tantissime iniziative e siamo contenti che i liceali abbiamo potuto riscoprire un’antica tecnica, legata a Civitanova anche per il nome dell’illustre concittadino Ciarrocchi. I lavori dei ragazzi sono davvero significativi e fanno risaltare scorci davvero speciali della nostra Civitanova».