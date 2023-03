Civitanova, guerriglia urbana in corso Dalmazia: denunciati cinque giovani

CIVITANOVA – Guerriglia in corso Dalmazia, denunciati cinque giovani. Tra questi, anche quello che aveva colpito con una sedia il commerciante Mauro Malatini.

Gli agenti del commissariato di Civitanova Marche, dopo una serrata attività di indagine condotta anche attraverso la visione dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza, hanno provveduto a deferire all’Autorità Giudiziaria cinque giovani per il reato di rissa aggravata, in merito al parapiglia che era avvenuto lo scorso sabato 19 marzo, in corso Dalmazia. Tutto sarebbe scaturito, secondo i primi accertamenti, da futili motivi. I soggetti individuati e denunciati, di età compresa tra i 19 e i 30 anni, erano ricorsi alle vie di fatto nel centro cittadino, ritenendo di farla franca e di non essere scoperti perché travisati con cappucci e sciarpe. Le indagini da parte della Polizia di Stato, condotte con l’ausilio dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dopo minuziosi accertamenti, hanno permesso di stringere il cerchio intorno ai responsabili dei gravi fatti, alcuni dei quali provenienti da fuori provincia. Tra questi, anche il giovane che, durante la rissa, aveva brandito una sedia aggredendo un commerciante. Lo stesso, oltre che per il reato di rissa aggravata, è stato denunciato anche per il reato di lesioni personali.

L’attività investigativa si inserisce anche nel contesto dell’implementazione di mirati servizi di prevenzione e controllo del territorio delle Forze dell’Ordine definiti nel Tavolo tecnico tenutosi in Questura, secondo quanto condiviso in Prefettura nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Flavio Ferdani. Sabato scorso a Civitanova è stata eseguita, appunto, una maxi operazione di controllo. In azione le forze dell’ordine, che hanno pattugliato la zona del centro e quella della stazione ferroviaria.

La vicenda aveva allarmato i residenti e i commercianti del centro, che più volte avevano lamentato la presenza molesta di quei giovani nel tardo pomeriggio del sabato.