Civitanova, ancora gravissimo il bimbo di 2 anni caduto dal quarto piano

Il bimbo è ricoverato al Salesi di Ancona, nel reparto di rianimazione pediatrica, in prognosi riservata, non ci sono miglioramenti

CIVITANOVA – Sono gravissime, ma stazionarie le condizioni del piccolo di due anni caduto da un terrazzino al quarto piano di un appartamento in via Verga, sabato sera, intorno alle 22. Il bimbo è ricoverato al Salesi di Ancona, nel reparto di rianimazione pediatrica, in prognosi riservata, non ci sono miglioramenti. Questo il quadro clinico fino a ieri sera.

Secondo quanto è emerso da una prima ricostruzione dell’accaduto, il piccolo si trovava a casa di parenti, insieme alla famiglia, tra cui un fratellino di sei anni. A dare l’allarme è stata la madre, subito scesa in strada, non appena ha sentito il tonfo. Sul posto erano intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e la polizia, chiamata a ricostruire l’accaduto.