Civitanova, gli spuntano davanti sette lupi: cacciatore scappa

CIVITANOVA – Gli compaiono davanti improvvisamente sette lupi, paura per un cacciatore. Ancora un caso e ancora segnalazioni della presenza di lupi in aree di campagna nemmeno tanto distanti dai centri abitati. Questo volta è successo lungo il fosso Asola, zona di confine tra i Comuni di Civitanova e Potenza Picena. È lì che qualche mattina fa, intorno alle 7, un cacciatore di 64 anni, che vive nel quartiere di Fontespina si è imbattuto in un esemplare di lupo adulto. Poi ne è arrivato un altro e un altro ancora, fino a sette, a meno di cento metri da lui. A quel punto il cacciatore è scappato via, risalendo in fretta in auto. È soltanto una delle tante segnalazioni di lupi in quella zona.