Civitanova, gira col monopattino in superstrada: la foto fa il giro del web

CIVITANOVA – Gira come se niente fosse a bordo di un monopattino sulla superstrada, una automobilista immortala la scena e le foto fanno il giro dei social network. È quanto accaduto questa mattina lungo la SS 77, più o meno nelle vicinanze dello svincolo per la zona industriale di Santa Maria Apparente. Un uomo girava a bordo di un monopattino elettrico in direzione di Macerata, suscitando la preoccupazione e l’allarme degli automobilisti che se lo sono visto di fianco. Non è la prima volta che qualcuno si “avventura” in superstrada con un veicolo improprio. Qualche tempo fa c’è chi lo ha fatto addirittura a piedi.