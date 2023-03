Civitanova: addio a Giovanna Ginevri, madre dell’ex sindaco Costamagna

CIVITANOVA MARCHE- Addio a Giovanna Ginevri, era la mamma dell’ex sindaco di Civitanova Ivo Costamagna. La donna aveva 92 anni e viveva nella sua abitazione di via Calatifimi. A dare la notizia, stamani, è stato proprio il figlio Ivo, che sul proprio profilo Facebook ha scritto: «Stamattina mamma è volata in cielo. Un amore ed un dolore immensi. Grazie per tutto, di tutto. Per sempre». A seguire, una pioggia di commenti di cordoglio, tra cui quello dell’ex consigliera comunale Mirella Franco: «Condoglianze, carissimo Ivo. Donna Giovanna – le parole di Franco -, come la chiamavo io, resterà per sempre nel mio cuore. Percepivo a pelle che mi voleva un gran bene e io non potevo non ricambiarlo. Un abbraccio forte».

Giovanna Ginevri era la sorella di Pietro Ginevri, politico civitanovese che attraverso i suoi importanti agganci politici riuscì a portare a compimento l’edificazione dell’ospedale cittadino. Una famiglia divisa tra la Democrazia cristiana, partito dello stesso Pietro Ginevri, e il Partito socialista, di cui facevano parte il marito e il figlio Ivo, divenuto primo cittadino di Civitanova a soli 23 anni.

Negli anni Giovanna Ginevri ha dovuto affrontare le vicende giudiziarie subite proprio da Costamagna, tuttavia con un epilogo sereno: in tutti i processi che lo hanno visto coinvolto, l’ex sindaco ed assessore regionale è stato assolto. Lei, in ogni caso, non ha mai mollato, rimanendo sempre accanto allo stesso Ivo. I funerali non sono stati ancora fissati.