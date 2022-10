Civitanova, giornata di orientamento al varco sul mare

CIVITANOVA MARCHE- Giornata di orientamento al varco sul mare, con ‘Illumina il tuo futuro’. Un’iniziativa, organizzata dall’assessorato alle politiche giovanili, insieme alle scuole del territorio, al mondo dell’imprenditoria e alle realtà dell’associazionismo e pensata per guidare i ragazzi ad una scelta più consapevole del percorso di studi.

Si è tenuta in tutta la giornata di ieri, fino alle 19, al varco sul mare: venti, in totale, gli stand a disposizione degli utenti. Undici di questi erano riservati agli istituti d’istruzione superiore della zona, poi gli spazi dedicati alla Cooperativa ‘Il Faro’, alle imprese come ‘4D Engenering’ all’Esercito, ai Carabinieri, alla Polizia, alla Guardia di Finanza e al mondo del volontariato, tra cui Protezione civile e Anc. Alle 10, il taglio del nastro, poi l’attività è proseguita per tutto il giorno.

Presenti l’assessore Barbara Capponi che ha coordinato l’iniziativa, ma anche il suo collega al commercio Francesco Caldaroni e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni. Ecco gli istituti che hanno partecipato: Liceo scienze umane Stella Maris, IIS Bonifazi, Ipsia Corridoni, Itc Corridoni, Istituti Leonardo, IIS Da Vinci, IIS Garibaldi di Macerata, IISS Carlo Urbani, IIS Filefo di Tolentino, ITT Montani di Fermo, Liceo artistico Preziotti di Fermo.