Civitanova, gli ecologisti confederati: «Bene l’eco murales, ora si tutelino gli animali»

Gli Ecologisti Confederati più Eco e il Partito Valore Umano plaudono all'iniziativa in programma alle scuole elementari di via De Pinedo

CIVITANOVA MARCHE- «Bene così: l’eco murales è un buon punto di partenza verso la sostenibilità. Concordiamo con la linea intrapresa dall’assessore Belletti. Ora avanti tutta con l’istituzione di un garante per gli animali e con un regolamento per le antenne».

Spendono parole d’apprezzamento nei confronti delle nuove raffigurazioni alle scuole elementari di via De Pinedo gli Ecologisti Confederati più Eco insieme al Partito Valore Umano, giudicando positivamente i segnali lanciati dall’assessore alla transizione ecologica Roberta Belletti che, in merito al progetto, aveva parlato di «elevazione del livello di pulizia e del decoro urbano». Sarà l’artista civitanovese Giulio Vesprini, autore dal 2009 del progetto ‘Vedo a colori’, a colorare le pareti dell’istituto scolastico sito nella zona di Fontespina.

La proposta

Le due liste si sono presentate alle ultime comunali e fanno riferimento ai responsabili Tonino Quattrini (Più Eco) e Federico Marinelli (Pvu). Oltre a parlare dell’eco murales, allargano il tiro alla legge n. 10 del 14 gennaio 2013, che regola lo sviluppo degli spazi verdi urbani: «La normativa –sottolineano – istituisce il comitato per lo sviluppo del verde pubblico, e in materia urbanistica, indica che bisogna optare per il recupero delle unità abitative e residenziali e produttive esistenti, in favore di una minore quantità di concessioni edilizie». E si dicono disponibili a un confronto con l’Amministrazione sui temi della riduzione delle onde elettromagnetiche attraverso la «realizzazione di un regolamento sulla costruzione di antenne a tutela dei luoghi sensibili e a disciplinare ed evitare una proliferazione selvaggia. Potenziare e sviluppare una politica di sostegno per il potenziamento della rete fissa aumentando lo sviluppo della rete fibra ottica». E sugli animali: «Assicurare anche agli animali quella figura di garanzia che tuteli concretamente e quotidianamente in quei diritti che già sono loro riconosciuti dalla nostra legislazione».