Civitanova, una gara ciclistica in memoria di Claudio Pini

CIVITANOVA MARCHE «Mio marito ha fatto i salti mortali per questa città, per il suo turismo, per gli operatori balneari». È di Mara Petrelli il dolce ricordo del consorte Claudio Pini, deceduto nell’aprile 2019, ma ancora nelle menti di tanti civitanovesi e non solo. Proprio a Pini, ex titolare dello chalet Lido Cristallo (ora gestito dalla stessa Petrelli) e punto di riferimento dei balneari civitanovesi, sarà dedicata la 14esima edizione del “Trofeo del mare Claudio Pini Memorial Giuseppe Giacomelli-Augusto Rossi“. La competizione, una gara ciclistica in notturna valida per la categoria amatori, andrà in scena sabato, 24 settembre ed è realizzata grazie al patrocinio del Comune, della Provincia e alla collaborazione di Abat (Associazione balneare aziende turistiche, ndr). Ad organizzarla, i gruppi sportivi ‘Ruote e cultura’ e ‘Hg Cycling team’, nelle gare varrà il regolamento dell’Acsi, l’associazione dei centri sportivi italiani. In mattinata, a palazzo Sforza, si è tenuta la conferenza di presentazione dell’iniziativa.

Le parole degli assessori

«Con questa manifestazione vogliamo ricordare Claudio, anima dei balneari – ha affermato il vicesindaco e assessore allo sport Claudio Morresi – e allo stesso tempo accogliere una manifestazione sportiva che insieme a tante altre animeranno questo mese di settembre. La scelta di posticipare la gara, rispetto agli altri anni, è legata ad un volontà di questa amministrazione di allungare la stagione turistica».

Per l’occasione, oltre a Morresi, presenti anche l’assessore al turismo Manola Gironacci, il consigliere comunale di Porto Recanati Gianluigi Sereni, il presidente di Hg Cycling team Fabrizio Petritoli, il presidente di ‘Ruote e cultura’ Antonio Luigi Romagnoli, il delegato del Coni provinciale Fabio Romagnoli, Mara Petrelli e il presidente regionale di Acsi Maurizio Giustozzi. «Tutto ciò che crea turismo e che promuove, anche attraverso lo sport, la nostra città, troverà sempre il nostro appoggio – le parole dell’assessore Gironacci – Il 14esimo trofeo del Mare è un evento molto suggestivo. Un’onda di passione e di socialità che segna anche un nuovo inizio, una nuova ripresa alla normalità dopo anni in cui la pandemia ci ha costretto all’isolamento. Mi complimento con gli organizzatori e auguro a tutti una splendida giornata di sport».

Il percorso

I ciclisti percorreranno la corsia est del lungomare sud fino a largo Italia per svoltare ad ovest, raggiungere via Cavour per tornare indietro. Il ritrovo è fissato per le 18.30, alle 19.30 l’inizio della prima gara: donna, super gentlemen a/b- veterani a/b seconda serie- gentlemen a/b di seconda serie le tre categorie che si daranno battaglie nella ventitre giri. Alla seconda gara, si dovrà pedalare per trenta giri: a darsi battaglia, le categorie junior/senior prima serie, junior/senior seconda serie, veterani a/b prima serie, gentlemen a/b prima serie. Alle 21 è prevista la consegna del ‘Trofeo cappello d’oro 2021’, per la competizione verranno premiati i primi assoluti di ogni gara e i primi cinque di ogni categoria. Si stima la presenza di circa150 atleti, provenienti da Marche e Abruzzo.

«Pini ci ha sempre accolto con calore e ci ha sempre sostenuto nell’organizzazione di questa tappa – ha commentato Antonio Luigi Romagnoli -. Per ringraziarlo abbiamo deciso di dedicargli il nostro riconoscimento. Sabato sarà una giornata di festa dove molti ciclisti si riverseranno sul lungomare per regalare un momento di spettacolo».