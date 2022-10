Civitanova, furto in una villa del centro: arrestato il responsabile

Si tratta di un tunisino, che è stato portato in carcere a Montacuto dopo essere stato individuato dai carabinieri. L’episodio era avvenuto la notte di Ferragosto

CIVITANOVA – Si intrufola in una villa e ruba soldi e un dispositivo elettronico, fermato e individuato per strada dai carabinieri il responsabile del furto. Si tratta di un tunisino di 38 anni, che è stato portato in carcere a Montacuto.

L’episodio era avvenuto la notte di Ferragosto, quando l’uomo era entrato in una abitazione del centro scavalcando la recinzione. I proprietari avevano denunciato ai carabinieri il furto. Nel pomeriggio di ieri, a conclusione dell’attività d’indagine condotta conseguentemente alla denuncia, in esecuzione all’ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale del Riesame di Ancona, hanno tratto in arresto il tunisino (B.A.S.).