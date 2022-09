Civitanova, un Ducato a disposizione del Centro Anziani

La consegna del nuovo mezzo che sarà utilizzato per il trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili è avvenuta questa mattina in piazza XX settembre

CIVITANOVA – Consegnato questa mattina in piazza XX Settembre un veicolo Fiat Ducato, sarà a disposizione del Centro anziani cittadino. Un momento di festa dove il presidente Luigi De Nardis, insieme agli sponsor e all’amministrazone comunale hanno voluto celebrare un progetto ad alto valore etico e sociale: il veicolo, concesso in comodato gratuito da PMG Italia, sarà utilizzato per il trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili.

«Grazie allo spirito di solidarietà di questa città – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica dopo la benedizione del mezzo – , consegniamo al nostro centro anziani un mezzo moderno ed ecologico. Ringrazio personalmente gli imprenditori locali ed il loro senso di responsabilità sociale. Nonostante questo momento difficile, infatti, continuano a credere in questo progetto».

Il servizio è stato attivato per la prima volta nel 2009 e in questi 4 anni ha accompagnato oltre 1.500 persone permettendo loro di raggiungere agevolmente posti di lavoro, ospedali e ambulatori, centri diurni, centri sportivi e tanto altro. Anche quest’anno si rinnova grazie al sostegno delle imprese del territorio che hanno scelto di continuare ad investire nel progetto.

Al termine sono stati consegnati, nella sala consiliare del Comune, degli attestati a tutti i sostenitori del progetto di Mobilità Garantita: Progetti Srl, Punto Stampi Srl, Prefiniti Simon, Soccorso Capozzucca, Termoidraulica Cecarini, Moretti srl, Label System, Proteus Pesca, Spediservice, Concerria Tirrena, Recchioni, Serafini, Forani e Pecorari, New Step, Csd, Vigor, Falc, Azienda agricola Eleuteri, Olians Plast, Eurosuole, Banco Marchigiano, Quasi, Samat, Ica, Officina Visi Lab, Cast, Sara Burlgrar., Amicucci Formazione, Ipr, Vittpria Profumi, La Tabaccheria del Corso, Confort, Atac, Olivieri, Alpi, Delt.