Civitanova, ancora nessuna data per i funerali di Youness

CIVITANOVA MARCHE- Non sono stati ancora fissati i funerali di Youness Fissah, il 31enne che lavorava come cameriere al ‘The Cavern Pub’ e che nella notte tra giovedì e venerdì si è schiantato contro un palo dell’illuminazione di viale Matteotti. Il giovane ha perso il controllo del mezzo, un ‘T-max’ di colore grigio intorno alle 0.30: un impatto tanto violento, quanto fatale, che non gli ha lasciato scampo. Quando i soccorritori della Croce Rossa, in compagnia dell’auto medica, sono giunti sul posto per Fissah ormai non c’era più nulla da fare.

Youness Fissah

Le parole

Il titolare del locale, Diego Ciminari, lo ricorda come ‹‹una persona meravigliosa, ben voluta da tutti, con il sorriso stampato in faccia››. Fissah lavorava a Civitanova, dove era molto conosciuto, ma risiedeva a Montegranaro. Per lui, quello di giovedì era il giorno libero dal lavoro, ma il centauro aveva comunque deciso di passare a salutare i suoi colleghi. Sul profilo Instagram del locale è stata postata una dedica al giovane: ‹‹stavi per venirci a trovare anche nel tuo giorno di riposo settimanale. Poi l’incidente, le sirene e solo le lacrime. E un vuoto assoluto. Ognuno di noi sa che aprire la porta del Cavern non sarà più come prima. Ti vogliamo bene››. Tra le passioni del giovane, il rap – tanto da esibirsi in alcune prestazioni – e gli animali. Sul luogo in cui si è consumata la tragedia, venerdì pomeriggio si è radunato un gruppo di amici di Fissah che ha depositato una corona di fiori sul marciapiede.