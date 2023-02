Civitanova, duecento foto raccontano i murales. Al via la mostra fotografica di Vedo a colori

CIVITANOVA MARCHE- Il lido Cluana si prepara ad ospitare la terza edizione della mostra fotografica di ‘Vedo a colori’, il progetto d’arte urbana portato avanti dallo street artist civitanovese Giulio Vesprini. Dunque, spazio a settanta nuove immagini che si aggiungono alle circa 130 degli scorsi anni per un totale di 200 opere fotografiche che raccontano tutte le fasi di preparazione dei vari murales. Presentata l’iniziativa stamani, 22 gennaio, a palazzo Sforza: «Siamo lieti – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – di annunciare la terza edizione della mostra di ‘Vedo a colori’, progetto molto interessante che contraddistingue Civitanova come porto più colorato d’Italia. Il museo urbano è un segnale importante di crescita culturale per la città e questa edizione è particolarmente ricca di talenti».

Vesprini mostra le foto di ‘Vedo a colori’

La galleria ospiterà gli scatti più recenti, quelli relativi all’allestimento delle ultime opere di street art come l’eco murales nella scuola di via De Pinedo oppure il sottopasso in via Indipendenza, realizzato nella prima metà di dicembre. «Perché abbiamo scelto il Lido Cluana? Le edizioni passate della mostra – ha ricordato l’artista Giulio Vesprini – si sono tenute in luoghi legati al mare e alla tradizione. La prima mostra fu in un cantiere navale, la seconda all’ex pescheria di Civitanova alta e ora questa al Lido Cluana, il primo lido che Civitanova ha avuto, perchè una volta l’acqua arriva lì. Insomma, si tratta di tre location tutte legate al mare e alla tradizione civitanovese. Saranno esposte foto legate a parchi (il parco della Fontanella, ndr), ai sottopassi e alle scuole».

La mostra sarà aperta ogni giorno, fino al 4 marzo, dalle 17 alle 20. Le fotografie sono state scattate da quattro fotografi locali, di cui due civitanovesi; Federica Borroni, Monica Capretti, Silvia Diomedi e Massimo Perugini. Vesprini ha concluso il suo intervento con un annuncio: «a novembre – ha spiegato – Vedo a colori sarà ospite all’Istituto italiano di cultura a Dublino diretto da Marco Giocchini».