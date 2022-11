Civitanova, Forza Italia sulle luminarie di Natale: «È tempo di risparmi, il Comune pensi a chi ha bisogno»

Il Comune per gli addobbi luminosi spenderà 85.000 euro più Iva. Secondo gli azzurri sarebbe necessario risparmiare per poter aiutare i cittadini

CIVITANOVA MARCHE- «È tempo di risparmi, il Comune pensi a chi ha bisogno». È il pensiero del gruppo cittadino di Forza Italia, che in merito agli addobbi luminosi, invita «tutta la maggioranza ad agire nel senso di un risparmio virtuoso». Per le installazioni, che interesseranno sia la zona del centro che la città alta, il Comune spenderà 85.000 euro più Iva, in base alla delibera approvato lo scorso 25 ottobre.

«Tutte le iniziative cittadine, che ogni anno l’amministrazione propone – dicono i forzisti civitanovesi – sono senza dubbio un elemento che caratterizza le festività di Civitanova e il periodo natalizio in generale. Allo stesso tempo però avvertiamo la necessità di promuovere una scelta di responsabilità, considerando anche che i costi in generale non sono mai stati così alti come quest’anno a causa dei conflitti in Ucraina».

Una proposta, quella di risparmiare per andare incontro ai cittadini, che prima era stata lanciata dai commercianti dell’Associazione Centriamo, poi rilanciata dalla stessa Forza Italia. «È sicuramente vero che le attrazioni e le luminarie sono di sostegno allo shopping natalizio – proseguono dal partito – ma dal nostro punto di vista la città potrebbe essere attrattiva anche nel caso in cui facesse una scelta responsabile, comunicando ai visitatori che il Comune è vicino anche alle persone più deboli attraverso una riduzione delle possibili spese. In un simile momento le amministrazioni sono le prime a dover dare il buon esempio anche con gesti come questo, è il messaggio che diventa molto importante al di là delle cifre risparmiate. Noi crediamo che l’essere virtuosi alla fine premia sempre. D’altronde anche l’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha sposato il concetto di sobrietà e molti comuni stanno adottando strategie per contenere la spesa. Siamo certi che anche questa maggioranza potrà seguire lo stesso percorso senza per questo rendere meno speciale il Natale civitanovese».