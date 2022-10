Civitanova e Forenza neo gemellati, nel cuore del Vulture si brinda all’amicizia

CIVITANOVA MARCHE- Si brinda ad una nuova amicizia: quella tra Civitanova e il comune lucano di Forenza, in provincia di Potenza, nel cuore del Vulture. Il gemellaggio è stato siglato lo scorso 18 giugno, ma oggi la delegazione dell’Unitre con la presidente Mara Castagna e Giordano Nasini, presidente di Coldiretti Macerata sono stati accolti nel migliore dei modi nel comune lucano. «Ringraziamo il sindaco Franesco Mastandrea e tutta l’amministrazione comunale – ha dichiarato Marisa Castagna -. Un grazie al Presidente Unitre Salvatore Sileo e a tutto il direttivo e alle aziende agricole che ci hanno riservato una straordinaria».

Le parole del primo cittadino

Il progetto si chiama proprio ‘Mari e monti’, lo scopo è connettere luoghi, usanze e costumi differenti. «Questa nuova amicizia tra Civitanova e Forenza – si legge in un messaggio che il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore Barbara Capponi hanno voluto far recapitare agli abitanti di Forenza – è per noi motivo di grande orgoglio. A nome di tutta Civitanova esprimiamo profonda gratitudine all’Unitre per averci messo in contatto con questo piccolo borgo montano e aver reso possibile questa unione tra due territori lontani ma in realtà, soprattutto da oggi, molto vicini. Desideriamo promuovere questo scambio di conoscenza, di condivisione delle tradizioni, della cultura e del turismo ma anche dei nostri e dei vostri luoghi dove si respirano valori autentici come l’amicizia, il dialogo e la cordialità».