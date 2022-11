Civitanova-Foligno, un ‘Patto dell’amicizia’: «insieme per raggiungere risultati ambiziosi»

CIVITANOVA MARCHE – Dal mare alla collina, dalla collina al mare. Non c’è solo una strada a collegare Civitanova a Foligno e viceversa. Adesso, anche un Patto d’amicizia unisce i due i Comuni: è stato siglato ieri, tra i due Sindaci, Fabrizio Ciarapica e Stefano Zuccarini nella sede del Parco di Colfiorito. Con loro c’era anche una delegazione umbra, formata da Lorenzo Schiarea, Presidente del Consiglio comunale, Michela Giuliani, assessore al Turismo e al Commercio, Agostino Cetorelli, assessore ai Servizi Sociali e alla Montagna e Domenico Lino, consigliere comunale con incarico allo sviluppo delle aree montane.

Parola ai sindaci

«Sono onorato di sottoscrivere questo patto di amicizia con Foligno – le parole di Ciarapica – . Il nostro è un legame profondo iniziato con l’inaugurazione della nuova strada statale 77 Val di Chienti e con il tempo si è consolidato sempre di più. A partire anche dalla partecipazione di Foligno a ‘GustaPorto’. Quando si uniscono le forze e le idee per raggiungere obiettivi comuni, in questo caso far crescere insieme la propria destinazione turistica e renderla più appetibile agli occhi dei visitatori, possiamo davvero raggiungere risultati ambiziosi». Il Primo cittadino della città costiera ha anche mostrato ai presenti i filmati delle nuova rotonda all’uscita della Superstrada, poi ha apposto la sua firma nel libro d’onore della città di Foligno, già ricco delle dediche dei Presidenti della Repubblica, Ministri, Cardinali e molti altri.

«Siamo orgogliosi ed emozionati di sottoscrivere questo con una città prestigiosa ed importante come Civitanova – il commento di Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno – . Con questa firma formalizziamo un legame profondo che ci unisce già da tempo, e non a caso abbiamo scelto come sede il Parco, luogo simbolo delle bellezze culturali e naturalistiche della nostra montagna». La serata è terminata con una visita guidata al Parco naturalistico di Colfiorito ed un brindisi augurale alla nuova amicizia.