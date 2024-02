Civitanova, flash mob di protesta sotto Palazzo Sforza: «È ora di dire basta: salviamo il centro»

CIVITANOVA – Flash mob di protesta sotto il Comune organizzato dai residenti del centro per chiedere risposte su parcheggi, viabilità e qualità della vita. La manifestazione, annunciata nei giorni scorsi, ha una data: sabato 17 febbraio, alle ore 10, sotto il palazzo comunale in piazza XX settembre. Ieri è stato diffuso il volantino del flash mob, che ha come slogan «È ora di dire basta: salviamo il centro. No ad una cementificazione selvaggia, sì ad una migliore viabilità e ad una maggiore tutela dei residenti in tema di sicurezza e parcheggi».

Queste i temi al centro del dibattito sollevati già qualche anno fa dai residenti del centro, che si sono raggruppati in un comitato che ha tra i fondatori Alessandro Mazzaferro. «Tutto è nato nel giugno 2022 quando un gruppo già nutrito di residenti del centro ha sentito l’esigenza di riunirsi e far gruppo per discutere sulle diverse problematiche del centro ed in special modo sulla carenza di alcuni servizi per i residenti, ponendo l’accento su una tematica annosa che col tempo si è aggravata sempre di più, quella dei parcheggi. Si prefigge lo scopo, come scritto nel suo statuto, di promuovere tutte le iniziative utili e necessarie per la ricerca di soluzioni alle problematiche del centro a difesa della qualità della vita, a salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza pubblica, dei trasporti pubblici e della viabilità, degli spazi di socializzazione ed, in genere, di tutti i servizi e di quanto sia di interesse pubblico. Il comitato è aperto a tutti i cittadini ed ha l’obiettivo di raggiungere un numero sempre più elevato di adesioni» ha spiegato Mazzaferro. Nei giorni scorsi il comitato dei residenti del centro aveva chiesto un incontro, tramite Pec, con il sindaco per discutere delle problematiche sollevate in questi ultimi mesi. «Abbiamo chiesto incontri e avanzato proposte alternative, soluzioni che potrebbero essere discusse, ma non c’è stato mai un riscontro» ha concluso Mazzaferro.