Civitanova, flash mob contro la guerra in Ucraina in piazza Conchiglia

L'iniziativa è promossa in occasione della Giornata internazionale della pace. Tante le sigle coinvolte e per l'occasione anche le note di violino di Olena Larina

CIVITANOVA MARCHE- Un flash-mob contro il conflitto in Ucraina si terrà stasera, 21 settembre, in piazza Conchiglia. Il ritrovo è previsto per le 21. L’iniziativa, dal titolo ‘Fermate questa guerra’, è promossa dal comitato che organizza la marcia Perugia-Assisi ed è organizzata in occasione della Giornata internazionale della Pace istituita dall’Onu.

Le sigle coinvolte

Sono previsti letture ed interventi, nel corso della manifestazione, tra cui una riflessione «sull’esigenza di un nuovo e forte impegno per la pace da realizzare non solo nei rapporti tra gli stati ma anche nelle comunità locali e nelle città» spiegano gli organizzatori. Non mancheranno le parole del presidente dell’Università per la pace Mario Busti.

Ecco le sigle coinvolte: Amnesty International Macerata, Arcigay comunitas Ancona, Caritas Civitanova Marche, Centro interculturale Italo-Peruviano, Comitato 29 Luglio, Comunità Nigeriana locale, Dipende da Noi, Donne di Mondo, gruppo volontari Macerata, Emergency, Fiab Marche, lista Ascoltiamo la città, Refugees Welcome Italia-Macerata, Sentinelle del Mattino APS, Sted, gli scout Civitanova e Civitanova Alta 1, Veder Crescere con il Dialogo.

Sarà presente anche la violinista ucraina Olena Larina, moglie di un civitanovese, che con il suo strumento riprodurrà le note dell’inno ucraino. La sua musica sarà accompagnata a quella del laboratorio musicale ‘Il palco’.