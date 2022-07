Civitanova, fissata la data del prossimo Consiglio comunale

CIVITANOVA MARCHE- Consiglio comunale convocato per mercoledì, 27 luglio. Dopo la prima riunione dell’assise, tenutasi sabato 16 e in cui sono stati formalizzati tutti i passaggi burocratici che hanno portato alla composizione della Giunta, alla convalida degli eletti, all’elezione del presidente e dei vice presidente del Consiglio, questa è la prima volta in cui il nuovo Consiglio si riunisce per discutere ed approvare le decisioni in merito ai problemi cittadini. La riunione svolgerà in seduta pubblica e inizierà alle 20.

I punti

Sono undici i punti all’ordine del giorno e tra loro spicca quello relativo all’installazione della telefonia mobile in via Colombo. Eccoli nel dettaglio: approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021; variazione di assestamento al bilancio di previsione 2022/2024; provvedimenti ex art. 175, comma 8, D. Lgs. 267/2000; verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 2, D. Esame ed approvazione provvedimento per l’anno 2022; piano Economico Finanziario (Pef) del servizio di gestione dei rifiuti urbani; provvedimenti per l’anno 2022; debiti fuori bilancio da sentenze; riconoscimento ex art. 194, co. 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000; riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze ex art. 194, c. 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000; programma biennale 2022/2023 degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 D. Lgs. 50/2016. Aggiornamento; comunicazione prelevamento dal fondo di riserva ai sensi dell’art. 25 co. 4 Regolamento di contabilità; approvazione aggiornamento piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58 comma 1 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008; proposta di acquisizione area per istallazione antenna telefonia mobile in via Cristoforo Colombo – Atto di indirizzo; nomina del Collegio dei Revisori dei conti. Triennio 2022-2025.