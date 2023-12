Civitanova, si spaccia per carabiniere: tentata truffa ad una anziana

CIVITANOVA – Telefonano ad una anziana spacciandosi per carabinieri, tentata truffa a San Marone. È uno dei diversi episodi di cui si ha notizia in questi giorni. L’altro ieri, intorno alle 13, una signora è stata contattata telefonicamente da un malintenzionato che fingeva di essere un carabiniere. A raccontare l’episodio è la figlia della donna.

«Mia mamma quasi novantenne ha ricevuto una telefonata da sedicenti carabinieri di Porto Sant’Elpidio, che sostenevano di un suo familiare, non meglio identificato, in stato di fermo e che mamma si sarebbe dovuta recare immediatamente in caserma. Mamma prima ha chiamato mia sorella che abita al piano di sotto. E anche lei al telefono ha capito ben poco. Alla fine, hanno chiamato la caserma dei carabinieri, che ovviamente erano all’oscuro di tutto e asserivano che sicuramente si trattava di un tentativo di truffa, probabilmente un modo per farle lasciare casa temporaneamente in modo da poterla visitare».