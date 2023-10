Civitanova, fine settimana vintage: al Varco sul Mare “Civitanova Vintage Market”

Al Vintage Market di Civitanova è possibile trovare accessori e capi di abbigliamento vintage, pezzi unici e difficili da trovare in negozi tradizionali

CIVITANOVA – Fine settimana dedicato agli amanti del gusto retrò, al Varco sul Mare terzo appuntamento con Civitanova Vintage Market, mercato del vintage e collezionismo. L’iniziativa è promossa con il patrocinio dell’Assessorato al Commercio del Comune di Civitanova Marche che ha consolidato la presenza del mercato professionale del vintage in città con tre appuntamenti, nei mesi di aprile, luglio ed ottobre. L’organizzazione è a cura della società Brandozzi, che opera nel settore da oltre trent’anni.

Al Vintage Market di Civitanova, il 21 e il 22 ottobre, è possibile trovare accessori e capi di abbigliamento vintage, pezzi unici e difficili da trovare in negozi tradizionali: gli oggetti vintage raccontano una storia e portano con sé la loro autenticità. Sono pezzi unici con personalità e carattere e possono aggiungere qualcosa di speciale a qualsiasi spazio in cui vengono esposti. Opere di design di qualità e ben conservate possono essere un buon investimento a lungo termine. Spesso questi pezzi aumentano di valore nel tempo, risultando più preziosi nel futuro rispetto al loro acquisto originale. La fiera si svolge presso il Varco sul Mare (Lido Cluana – via Ciro Menotti, 2) con orario dalle 9 alle 19, ingresso libero. Info: www.mercatiniantiquari.com info@mercatiniantiquari.com