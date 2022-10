Civitanova, fine settimana di controlli nei luoghi della movida

CIVITANOVA – Fine settimana di controlli da parte delle forze dell’ordine nei luoghi della movida e nei locali. Il Commissariato di pubblica sicurezza e la Compagnia carabinieri di Civitanova Marche hanno effettuato, con il supporto dell’unità cinofila della locale Compagnia della Guardia di Finanza, un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto di reati in materia di spaccio di stupefacenti e di tutti quegli episodi di criminalità diffusa che destano maggiore preoccupazione tra i residenti che vivono in centro, dove si sposta la movida nel periodo invernale.

I controlli hanno interessato alcuni dei locali notturni della città. Nel corso dell’operazione sono state identificate 77 persone, alcune delle quali sottoposte a perquisizione personale e locale, e fermati e controllati 11 veicoli.

In un locale sul lungomare civitanovese, la guardia di finanza ha segnalato alla Prefettura un ventiduenne albanese, sorpreso dall’unità cinofila in possesso di un piccolo quantitativo di hashish per uso personale.

Nel centro città, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno ritirato la patente di guida ad un ventitreenne albanese residente in Italia da oltre un anno, che guidava con titolo di guida straniero non convertito.

La Polizia di Stato ha contestato tre infrazioni al Codice della Strada. In particolare due automobilisti sono stati sanzionati per guida senza assicurazione e un altro per guida senza patente.