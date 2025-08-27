A Civitanova la finale regionale di Miss Italia

La giovane jesina Chiara Cardelli ha conquistato la fascia regionale di Miss Eleganza Marche 2025, selezione che si è svolta di recente a Porto San Giorgio

CIVITANOVA – Conto alla rovescia per la finale regionale di Miss Italia, edizione 2025. Ad accogliere l’evento finale la città di Civitanova: ospite d’onore l’attore Gabriel Garko. Intanto la giovane jesina Chiara Cardelli ha conquistato la fascia regionale di Miss Eleganza Marche 2025, selezione che si è svolta di recente a Porto San Giorgio. Una vittoria che le permette quindi di accedere alle prefinali nazionali.

Civitanova dunque ospita giovedì 28 agosto la finale regionale di Miss Marche, che si svolgerà in piazza XX Settembre. «Il concorso nazionale dedicato alla bellezza femminile conferma anche quest’anno il legame speciale con la città, che da tempo ospita questa manifestazione sempre molto gradita dal pubblico», spiegano gli organizzatori.

Il programma

La sfilata si aprirà alle ore 21.30 e si preannuncia ricca di ospiti e sorprese. Le miss saranno come sempre le protagoniste dell’evento. Si contenderanno il titolo di Miss Marche le ragazze che sono state selezionate nelle fasi provinciali e che hanno acquisito i titoli regionali per l’accesso alle pre-finali nazionali del concorso.

La selezione delle miss in gara spetterà alla giuria che decreterà le ragazze che di volta in volta passeranno il turno fino alla elezione della vincitrice Miss Marche 2025.

Non mancheranno momenti di spettacolo e tra gli ospiti è prevista la presenza di Gabriel Garko, del cantante Luca Lattanzio e del duo di ballerine Double A. La serata sarà condotta da Marco Zingaretti con Vittoria Latini, miss Marche in carica.

La finale regionale di Miss Italia è organizzata dal Comune di Civitanova e dall’Azienda Teatri.