Al via il Civitanova Film Festival: oltre al cinema anche visite guidate e mostre

CIVITANOVA- Prende ufficialmente il via domani, sabato 9 luglio, il Civitanova Film Festival, la cui ottava edizione animerà i luoghi più caratteristici di Civitanova Alta fino al 15 luglio. La giornata inaugurale si apre con un’anteprima che vuole portare il pubblico alla scoperta della nuova casa del festival, il borgo medioevale. Per questo, a cura dell’Archeoclub Civitanova e del Centro Studi Civitanovesi, la rassegna parte con una visita guidata della città Alta: l’appuntamento è alle 18.30 al Caffè del Teatro Cerolini.

Il CFF entra poi nel vivo del suo programma alle 21.15 all’Arena dei Pini (il verde attrezzato della Società Operaia, appena sopra le mura di viale della Repubblica), con i saluti di apertura e con Andrea Rauch che presenta alle 21.30 la sua personale Carta&Celluloide, in collaborazione con il Magma, il museo archivio, grafica, manifesto.

Rauch ha realizzato una serie di sue grafiche di manifesti del cinema (la “materia prima” del CFF) con 28 opere che ripercorrono la storia del Grande Schermo e dei suoi personaggi: The Blues Brothers, Apocalypse Now, Stanley Kubrick, Groucho Marx, Marilyn Monroe, Marcello Mastroianni, Uccellacci e Uccellini, Totò… L’esposizione si articola al primo piano del Magma (in piazza Garibaldi) e al contempo sui muri della città alta, invitando così il pubblico alla scoperta dell’opera e della città.

Alle 21.45 è prevista la prima proiezione di otto dei 15 cortometraggi in gara, che si contendono l’ottavo Premio Stelvio Massi, dedicato al regista civitanovese, tra i più importanti esponenti del poliziesco all’italiana. I corti in proiezione sabato sono: Mammaranca; L’uomo materasso; Where the stone will fall; Camerieri; Warsha; Big; The nightwalk; Sounds Between the crowns.

Dalle 20 a mezzanotte è attivo il Dopo Festival, con un punto ristoro per sorseggiare una birra rinfrescante in compagnia.

Tra i prossimi appuntamenti da segnare sul calendario, domenica c’è la presentazione del libro I Luoghi Persi del poeta Umberto Piersanti (ore 18.30, Caffè del Teatro Cerolini).

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero. Info e programma completo: www.civitanovafilmfestival.it. Il CFF è organizzato dall’Aps Favolacce con la collaborazione del Comune di Civitanova Marche e dell’Azienda dei Teatri.