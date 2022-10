Gli assessori Belletti e Gironacci fanno il punto. Distribuito anche un segnalibro, realizzato e stampato per l’occasione, dove sono illustrati i principali punti di forza turistici e culturali

CIVITANOVA – Nuove idee, contatti con buyer nazionali e internazionali e promozione turistica di Civitanova. È quanto portano a casa, dalla 59esima Fiera sul turismo di Rimini, gli assessori al Turismo e alla Mobilità Sostenibile, Manola Gironacci e Roberta Belletti. Ospiti nel corner di Noi Marche, con cui il Comune è convenzionato da anni allo scopo di far conoscere il territorio e dare massima visibilità agli eventi, hanno incontrato gli operatori della Proloco e della “DMO Civitanova Turismo” con la quale si è avviata da tempo una proficua collaborazione per la crescita turistica di Civitanova. Presente, con un proprio stand, anche Popsophia, il festival Internazionale della Filosofia del Contemporaneo.

«La nostra presenza a Rimini – ha detto l’assessore Gironacci – conferma la strategia del Comune di Civitanova che intende promuovere il proprio territorio nelle piazze fieristiche più importanti. Al Ttg Travel abbiamo portato tutte le nostre eccellenze e colto alcune nuove tendenze del turismo nazionale e internazionale. Civitanova ha tutte le carte in regola per crescere e per attirare sempre di più un turismo di qualità».

«La Fiera di Rimini – ha detto l’assessore Belletti – è stata l’occasione per illustrare la mia idea di turismo green, quello dedicato alle famiglie e agli sportivi, che punta sempre di più alla diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto. Ho incontrato molti operatori del settore e scambiato idee e proposte interessanti. Civitanova è una bellissima città che vuole continuare a crescere. Farlo nel rispetto dell’ambiente e della nostra salute è un qualcosa a cui tutti insieme dobbiamo credere».

Distribuito un segnalibro, realizzato e stampato per l’occasione, dove sono illustrati i principali punti di forza turistici e culturali di Civitanova