Civitanova, fiamme dalla stufa: incendio in casa, uomo ustionato

È quanto accaduto oggi pomeriggio, in una abitazione che si trova in via D’Annunzio. Sul posto 118 e vigili del fuoco

CIVITANOVA – Fiamme dalla stufa a bioetanolo, 54enne ustionato. Il fuoco ha interessato anche parte dell’abitazione. È quanto accaduto oggi pomeriggio a Civitanova Marche, poco dopo le 16, in un’abitazione che si trova in via D’Annunzio. Un uomo, solo in casa, stava caricando una stufa quando è stato investito dalle fiamme. Nel giro di pochi minuti è divampato un incendio che ha interessato una camera e l’ingresso della casa.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria e i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e spento l’incendio. Il personale medico e sanitario ha prestato soccorso all’uomo ustionato, che è stato portato al vicino ospedale di Civitanova Alta. Ha riportato un’ustione sul trenta per cento circa del corpo, in particolare alle gambe, ai glutei e a una mano, secondo i primi accertamenti.