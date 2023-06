Civitanova festeggia la Giornata dello Sport, appuntamento al Varco sul Mare

CIVITANOVA – Civitanova festeggia la Giornata Nazionale dello Sport: tante le associazione sportive locali coinvolte. L’appuntamento è per domenica 4 giugno, a a partire dalle ore 10, al Varco sul Mare. «Abbiamo voluto organizzare questa festa – ha spiegato Claudio Morresi, vice sindaco e Assessore allo Sport affiancato nell’organizzazione dell’evento dalla consigliera comunale Paola Fontana – per dimostrare la vicinanza dell’amministrazione al mondo dello sport e soprattutto per esprimere la nostra gratitudine all’impegno, alla dedizione e ai sacrifici di tante società sportive civitanovesi. Ognuna di loro svolge un ruolo fondamentale all’interno della nostra comunità. Con loro e per loro – conclude Morresi – ci ritroveremo al Varco per diffondere sempre di più il messaggio di inclusione ed educazione che lo sport ci dà. Sarà un bel momento di sport da condividere e vivere insieme a tutta la città».

Durante la giornata, che vedrà la partecipazione del sindaco Fabrizio Ciarapica e dei delegati del Coni a livello regionale e provinciale, è stata organizzata una partita amichevole tra la Virtus Basket, quest’anno promossa in Serie B, e gli atleti dell’Anthropos. In programma anche le esibizioni del gruppo di ginnastica ritmica Sport Fire di Civitanova e degli atleti delle società Ama e Atletica Civitanova con piccoli esercizi di atletica leggera. «Tutte le realtà sportive di Civitanova sono invitate a questa bellissima festa dedicata a chi ama e pratica lo sport, ma più in generale a tutta la città. Sarà una giornata all’insegna della condivisione e del divertimento» ha detto la consigliera comunale Paola Fontana.