Civitanova, fervono i preparativi per il Natale della Croce Verde

CIVITANOVA – Fervono i preparativi per gli eventi di Natale organizzati dalla Croce Verde. Una tradizione ben nota e amata a Civitanova, che testimonia da una parte l’impegno dell’associazione di volontariato e dall’altra la vicinanza che da sempre la cittadinanza dimostra nei confronti della Croce Verde.

«Il primo evento, in ordine di tempo, è il torneo di burraco – ha spiegato il presidente della Croce Verde, Maurizio Petrucci -, in programma per il prossimo 20 novembre, alle ore 16, presso il Centro Civico Risorgimento, nel quartiere di San Giuseppe». L’evento è organizzato dal Gruppo Giovani della Croce Verde, che conta ragazzi e ragazze che hanno dai 14 ai 17 anni e che già si sono impegnati, lo scorso ottobre, nell’organizzazione dell’evento Soccorso in Corso. Il costo dell’iscrizione è di 10 euro a persona, ricavato del pomeriggio di gioco andrà alla Croce Verde.

Intanto, come si diceva, i volontari e il direttivo della Croce Verde sono al lavoro per organizzare gli eventi natalizi. Un momento particolarmente atteso da grandi e piccini con il tradizionale Babbo Natale della Croce Verde, che animerà il centro della città nel periodo delle festività. «Vogliamo mantenere viva la tradizione del Natale targato Croce Verde – ha continuato il presidente dell’associazione – La penultima e la terzultima settimana prima di Natale vedrà protagonista in piazza XX settembre il Babbo Natale della Croce, con le tradizionali fotografie. Inoltre, ci stiamo organizzando per un concerto di Natale che si svolgerà presso il teatro Rossini, con una corale e una orchestra. Continuiamo, dunque, con gli eventi che, tradizionalmente, hanno contraddistinto la Croce Verde».