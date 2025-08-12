Civitanova, a Ferragosto tornano i fuochi d’artificio

CIVITANOVA – Non può mancare, nella notte di Ferragosto, lo spettacolo pirotecnico a mare, ormai una consolidata e imperdibile traduzione dell’estate civitanovese.

Nella notte tra il 14 e il 15 agosto, allo scoccare della mezzanotte, tutti con il naso all’insù per ammirare il cielo riempirsi di colori di ogni forma.

Come sempre, i fuochi saranno lanciati dall’area portuale di Civitanova e si specchieranno nell’acqua, aumentando ancora di più il loro fascino. Un evento che richiama ogni anno migliaia di persone da tutta la costa adriatica e che è uno degli appuntamenti più attesi della stagione dai civitanovesi, da chi sceglie la città per le vacanze e dai tanti che raggiungeranno la riviera per godersi lo spettacolo.

Inoltre, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, lunedì 18 agosto è confermato anche per quest’anno lo spettacolo pirotecnico a Civitanova Alta, che a mezzanotte concluderà la due giorni di eventi del San Marone Show. Gli spettatori potranno assistere al lancio dai giardini del Pincio e da via Borgo Casette, via del Pincio, via della Repubblica, via del Sole e dal Tirassegno. I fuochi partiranno in un’area che si trova a sud della città alta.

La festa per San Marone

Tre serate di musica, gusto e divertimento in Piazza XX Settembre. Ingresso libero

Civitanova Marche è pronta a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Festa di San Marone, tre serate all’insegna di musica, cibo e divertimento, che dal 14 al 16 agosto trasformeranno piazza XX Settembre in un grande palcoscenico sotto le stelle.

Sul palco, tre tributi imperdibili: 14 agosto – Jackson One: il ritmo travolgente e le coreografie mozzafiato di Michael Jackson rivivono in uno show che farà ballare tutta la piazza; 15 agosto – Jovanotti Fortunati: energia pura e canzoni che profumano di estate, per un Ferragosto tutto da cantare e sabato 16 agosto – Secondo Tempo: un tuffo nei grandi successi di Max Pezzali e degli 883, per chiudere la festa con una valanga di ricordi e sorrisi.

Non mancherà uno spazio gastronomico con preparazioni a base di pesce e un cocktail bar, per deliziare il pubblico con sapori freschi e autentici.

«Un ringraziamento speciale va al sindaco Fabrizio Ciarapica, a tutta l’Amministrazione Comunale e alla Regione Marche – dichiara la presidente Pro Loco Civitanova Marche Paola Gnocchini -. Un grazie inoltre agli sponsor e soprattutto ai soci, volontari e collaboratori della Pro Loco Civitanova Marche, il vero motore di questa manifestazione che, anno dopo anno, regala emozioni e orgoglio alla città».

L’inizio dei concerti è fissato alle 21, ma la festa inizia già prima, tra profumi, brindisi e chiacchiere in compagnia.