Civitanova, l’ex deputata Emiliozzi: «Con il sindaco Ciarapica collaborazione sul tema della comunità energetiche»

«Istituzione delle comunità energetiche: insieme al sindaco Ciarapica approfondiremo l’argomento, che ora richiede attenzione ed urgenza. E si aiutino le famiglie con l’introduzione del fotovoltaico». Mirella Emiliozzi, ex deputata civitanovese in quota Movimento 5 Stelle, irrompe sul dibattito cittadino con il tema del caro energia. «L’ex consigliere comunale Stefano Mei – spiega – il 19 marzo del 2021 presentò una mozione su questo tema, che però fu bocciata. Le comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo, provvedimento voluto dal M5S durante il Governo Conte 1, rappresentano la possibilità, per famiglie, enti pubblici e imprese di attivarsi per produrre e auto-consumare localmente e collettivamente l’energia prodotta da impianti di energia rinnovabile, entrati in esercizio dopo il 1 marzo 2020. In questo modo si riducono i costi della bolletta e si abbattono le emissioni inquinanti».

Secondo l’ex parlamentare è necessario investire sul fotovoltaico e si dovrebbe aiutare le famiglie nell’incentivare lo strumento del ‘Plug e play’, vale a dire un piccolo impianto fotovoltaico che può essere installato sulla propria abitazione: «Ho proposto – dice – di aiutare le famiglie in difficoltà con il ‘Plug & play’ anziché con un contributo una tantum. In questo modo, oltre a dare un aiuto immediato e duraturi, si incentiva l’uso più ampio del fotovoltaico». Emiliozzi crede sia necessario fare squadra: «Inoltre – conclude – sarebbe molto utile che in questo periodo storico di estrema incertezza per famiglie ed imprese i Sindaci facessero rete, sia per la costituzione delle Comunità Energetiche che per la formazione di un gruppo di acquisto per il plug & play, riuscendo così ad abbattere i costi. Ringrazio il Sindaco per l’opportunità e per la disponibilità mostrata a dare seguito alle nostre proposte e spero ci siano al più presto sviluppi. Il M5S è pronto a dare il proprio apporto alla causa e personalmente sono disponibile a dare supporto con l’esperienza acquisita in questi anni».