Civitanova, l’ex consigliere Doria contro la maggioranza: «Pensano solo a movida e commerciale»

CIVITANOVA MARCHE- «La visione della maggioranza incentrata solo su movida e commerciale. È ora che inizino ad occuparsi anche dei più deboli». Lo dice Andrea Doria, esponente della civica ‘SiAmo Civitanova‘, che commenta l’assise di lunedì sera, quando è stata votata la variante che cambia la destinazione d’uso, da verde a commerciale, di un’area situata in via Aldo Moro. Trovandosi a ridosso del fiume Chienti, Doria mette in guardia dal rischio esondabilità: «Si fanno forti di pareri datati, espressi nel lontano 2009». E aggiunge: «Faccio notare come questa maggioranza vada avanti a colpi di varianti per il commerciale, a cui se ne aggiungeranno altre, vedi Ceccotti e Costamartina».

Doria dice la sua anche sul tema dei più deboli. «Nel giustificarsi hanno detto che permettono la realizzazione di nuove aree commerciali per andare incontro alle esigenze delle pensionate desiderose di risparmiare sui prodotti. La realtà è che gli anziani hanno difficoltà di accesso alle strutture sanitarie, eppure il Comune ha rigettato la variante che permetteva la realizzazione di una rsa alla Stella Maris. Mentre non hanno fatto nulla per il centro dell’Alzhaimer e dell’autismo. E non c’è traccia nemmeno di una variante per le strutture sportive, dalla piscina comunale che inizia ad avere spazi insufficienti per gli utenti fino al Circolo tennis, i cui soci hanno denunciato la medesima situazione».