Civitanova, gli eventi di vela lanciano il turismo in bassa stagione: «Attesi mille arrivi»

CIVITANOVA – Civitanova ospiterà il circus della Coppa Italia ILCA, attesi circa 400 scafi. «Il turismo sportivo è un settore in crescita a livello italiano, abbiamo stimato quasi mille arrivi, tra atleti, tecnici, shore team e famiglie al loro seguito» è il commento del presidente del Club Vela Portocivitanova, Cristiana Mazzaferro, club organizzatore dell’evento. L’appuntamento è per i prossimi 1, 2 e 3 marzo per la seconda frazione del circuito nazionale.

Con i primi assaggi di primavera, riprendono anche gli sforzi organizzativi del Club Vela Portocivitanova, che ospiterà l’evento, organizzato insieme alla Classe Italiana ILCA e alla Federazione Italiana Vela. Si attende un’edizione da record per quanto riguarda i numeri: circa 400 scafi suddivisi nelle categorie ILCA 4 giovanile, ILCA 6 giovanile e olimpica femminile e ILCA7 giovanile e olimpica maschile. Come è stato ribadito anche dal Presidente del CONI Marche, Fabio Luna, in occasione della BIT nei giorni scorsi, il connubio fra eventi sportivi e promozione del territorio è sempre più forte.

«II nostro Paese e il nostro territorio in particolare sembrano fatti ad hoc per praticare attività fisica all’aperto e vivere, al tempo stesso, esperienze di contatto con arte, storia e bellezza paesaggistiche e naturali – ha spiegato Cristiana Mazzaferro – Gli eventi velici ormai da tempi contribuiscono allo sviluppo di questo comparto qui nella costa centrale delle Marche. Una regata nazionale così affollata porterà a Civitanova Marche, in un periodo di bassa stagione, molte persone».