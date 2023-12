Civitanova, tanti eventi in programma aspettando l’ultimo dell’anno: dal violino ai presepi

CIVITANOVA – Una serie di eventi aspettando l’ultimo dell’anno. Cena e concerto di Natale, venerdì 29 dicembre, al ristorante America Graffiti. Ospite della serata, aperta a tutti, il violinista Valentino Alessandrini che dalle ore 20, insieme ad Alessia Sorichetti, meglio conosciuta come Alessia Gluten Free, animeranno la serata. Porteranno i loro saluti il sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica e Gianluca Crocetti, Presidente della Commissione Cultura e Turismo. «Abbiamo voluto organizzare quest’evento – ha detto il Presidente Crocetti – per omaggiare queste festività insieme ad un grande artista Valentino, protagonista di un tour di successo in tutta Italia e nel mondo e una famosa blogger Alessia Sorichetti. Sarà una serata speciale». L’appuntamento rientra nella rassegna culturale Filosofarte, patrocinata dall’amministrazione comunale. Dopo la serata di venerdi 29, Filosofarte riprenderà il 19 gennaio con il filosofo e performer teatrale Cesare Catà. Il 9 febbraio torna Diego Fusaro ed il 15 marzo incontro con la divulgatrice sanitaria Ilaria Rossiello.

Sabato 30 dicembre presso la palazzina del Lido Cluana intrattenimento per bambini con il “Gruppo O Donatori Universali di sorrisi e Clown Terapia” e albero della cuccagna a cura della Croce Verde. Sabato 30, invece, Concerto di Capodanno, V edizione, L’opera e l’amore, a cura del M° Alfredo Sorichetti, nell’ambito della stagione lirica “Civitanova all’Opera”. L’appuntamento è alle ore 21.30, presso il teatro Annibal Caro di Civitanova Alta. Biglietti online su Ciaotickets (e punti vendita). A Civitanova Alta, fino al 7 gennaio, presso Magma Museo della Grafica e del Manifesto è possibile visitare la mostra fotografica War is Over e la mostra di illustrazioni di Andrea Raush. Ingresso libero. Orari: dal martedì al sabato ore 10:00 – 12:30 e 15:00 – 18:30. Domenica e Lunedì chiuso. Sempre fino al 7 gennaio si possono visitare i presepi della Città Alta, presso lo spazio multimediale San Francesco, auditorium Sant’Agostino, famiglia Broglia via del Girone, ex liceo classico, convento Frati Cappuccini. Orari: 27-28-29-30 dicembre dalle 15:00 alle 20:00 e il 31 dicembre dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30.