Civitanova, l’estate è alle porte: un incontro per parlare di sicurezza, pulizia e decoro del lungomare

Una rappresentanza dell’Abc, Associazione Balneari Civitanovesi, ha incontrato l’assessore Giuseppe Cognigni per valutare insieme un piano per l’estate alle porte

CIVITANOVA – I rappresentanti dell’associazione dei balneari civitanovesi ricevuti in Comune per il primo di una serie di incontri: si è parlato di migliorare la raccolta differenziata, ma anche di sicurezza, pulizia, decoro e cura del verde.

Manca poco all’inizio della stagione balneare e molti dei proprietari di ristoranti e chalet sul lungomare civitanovese hanno già cominciato i lavori di restyling in vista dell’apertura. E una rappresentanza dell’Abc, Associazione Balneari Civitanovesi, ha incontrato nei giorni scorsi l’assessore Giuseppe Cognigni in Comune per valutare insieme un piano per l’estate alle porte.

«Ringrazio i rappresentanti dell’Abc per la loro disponibilità – ha detto l’assessore Giuseppe Cognigni – Quello di oggi rappresenta il primo di una serie di confronti con balneari e commercianti della città che sto organizzando e che vuole essere un momento di crescita per innalzare la qualità dei servizi per residenti e in vista dell’arrivo dei turisti. Stiamo assistendo ad un incremento di aperture di nuove attività, alcuni titolari degli stabilimenti balneari sono nuovi imprenditori ed è essenziale collaborare. Operatori comunali e del Cosmari devono essere messi in condizione di lavorare al meglio per ottenere una migliore gestione dei rifiuti. Invitiamo ad un corretto conferimento della raccolta differenziata, al posizionamento dei cassonetti nelle giuste collocazioni, sia all’interno dei locali che negli spazi pubblici e al rispetto dell’orario indicato. Invitiamo i cittadini a fare segnalazioni in caso ci siano interventi da fare o segni di inciviltà, in cui ci auguriamo di imbatterci sempre meno. Cercheremo di intensificare i controlli e garantire più pulizia, più decoro. Infine, interverremo per mettere più luce nei punti critici come in certi parcheggi per scooter e bici».

«Noi siamo pronti a ripartire – hanno detto i balneari Aldo Ascani, Alessandro Castagna, Marusia Ciavattini e Marco Scarpetta, che rappresentano la categoria – c’è molto entusiasmo e siamo qui per conto di tutti gli associati a fare da tramite con l’amministrazione per mettere a fuoco le problematiche che interessano il lungomare. La Bolkestein rimane una spada di Damocle, ma questo non impedirà di infondere una carica di energia positiva nella stagione 2024. Abbiamo esposto le nostre problematiche all’assessore Cognigni: serve una cura sistematica del verde, della spiaggia e una razionalizzazione dei parcheggi e della viabilità».