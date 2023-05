Civitanova, escrementi dei cani sul marciapiede: protestano i balneari

CIVITANOVA – Escrementi dei cani sui marciapiedi del lungomare civitanovese, scatteranno sanzioni salate. Numerosi sono stati in questi ultimi giorni, ora che l’estate è quasi arrivata e gli chalet si preparano per le aperture (molti hanno, in realtà, già aperto), i proprietari degli stabilimenti balneari che si lamentano per la situazione.

«Mi sono arrivate delle segnalazioni da almeno una decina di proprietari di stabilimenti balneari che trovano continuamente escrementi di cani sul lungomare della nostra città – ha spiegato l’assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni – La situazione a questo punto deve essere affrontata in maniera decisa. Provvederemo con una serie di controlli da parte degli agenti della polizia municipale in borghese. Scatteranno sanzioni salate».

Il Comune di Civitanova Marche si è dotato di un Regolamento per l’utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistico- ricreative, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 32 del 17/05/2018. In particolare, per quanto riguarda la conduzione dei cani o altri animali in spiaggia, nel regolamento è scritto che «nel periodo 15 marzo – 15 ottobre è vietato condurre, sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del comune di Civitanova Marche, cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l’apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, devono essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio. Il comune di Civitanova Marche può prevedere, attraverso specifici atti deliberativi nonché attraverso autorizzazioni rilasciate dal competente Servizio Demanio Marittimo alcune aree libere ed in concessione, in cui può essere garantito l’accesso dei cani. In nessun caso gli animali, durante la stagione balneare, possono accedere agli specchi acquei di tutto il litorale di Civitanova Marche».

All’interno delle singole concessioni balneari, la presenza degli animali è ammessa con il contemperamento delle diverse esigenze degli utenti (spiagge dog-friendly).