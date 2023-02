Civitanova, emergenza terremoto: si mobilita la Svau

CIVITANOVA – Emergenza terremoto, la Svau pronta a scendere in campo per aiutare chi ha bisogno. «I recenti eventi di interesse mondiale che hanno coinvolto prima l’Ucraina e poi la Turchia e la Siria spingono la nostra associazione alla programmazione di soccorso umanitario a favore di quei territori», ha reso noto il presidente dell’associazione, Roberto Frittelli. Sarà intrapresa la raccolta di prodotti alimentari, a lunga scadenza, giocattoli e cancelleria scolastica. Vestiti e/o indumenti non sono al momento necessari, a eccezione di magliette termiche o coperte purché nuove (per motivi igienici). La raccolta del materiale sarà effettuato presso la sede logistica Contrada Piane Chienti snc Civitanova Marche. Una volta raccolto il materiale saranno decise le date per la partenza, per i luoghi indicati dal sistema nazionale di protezione civile. Sarà attivato un servizio di raccolta fondi (fiscalmente deducibile) per sostenere le spese di viaggio e trasporto. I versamenti dovranno pervenire attraverso bonifico bancario all’ IBAN IT32F0306909606100000173949 intestato all’Associazione SVAU odv con causale “DONAZIONE MISSIONE UCRAINA/TURCHIA “