CIVITANOVA MARCHE- I panettoni sugli scaffali, alle pareti, come in una galleria d’arte. In vetrina, al centro del locale, un assortimento di plumcake, torte, biscotti, cioccolatini e molto altro. L’acquolina in bocca di certo non manca. L’alta pasticceria di Iginio Massari, maestro pasticcere tra i più rinomati in Italia e volto noto della televisione, sceglie Civitanova. Lo fa in corso Umberto 98, dove alle 9.30 di stamani c’è stato il nastro alla presenza del Sindaco Fabrizio Ciarapica con gli assessori Manola Gironacci e Roberta Belletti e i gestori, già responsabili del negozi ‘Il contadino gourmet’, Massimo Tirabassi e Arianna D’Astolto, oltre che di tutto il personale della nuova attività.

Le parole degli Amministratori

«Massari non ha bisogno di presentazioni e quello di oggi è, ancora una volta, il segnale che la nostra città è attrattiva – esulta il Primo cittadino – . Già la settimana scorsa abbiamo inaugurato l’atelier di Luis Vuitton che è numero uno per quanto riguarda il lusso, oggi abbiamo un altro numero uno, ma della pasticceria. Di questo passo Civitanova cresce e aggiunge qualità alla sua offerta. E dall’altra parte significa che la città riesce a catalizzare aziende e marchi prestigiosi come questo, che fanno soltanto bene al nostro territorio. Continuiamo a lavorare in questo modo per rendere la città sempre più accogliente».

Non un bar o una caffetteria la new entry di corso Umberto I, ma un negozio dove poter acquistare i prodotti confezionati del maestro. Sarà aperto dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 20, tutti i giorni, domenica compresa. «Come amministratrice sono contenta di poter ospitare, nella nostra città, il lusso della pasticceria, Civitanova attira aziende e marchi importanti», le parole dell’Assessore Gironacci.