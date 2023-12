Civitanova, due lupi davanti al cancello di casa: paura in zona Asola

CIVITANOVA – Due lupi davanti al cancello di una villetta, allarme in contrada Asola a Civitanova Alta. Una zona non nuova ad avvistamenti. Anzi: le segnalazioni di lupi in giro, non solo di notte ma ora anche di giorno, sono continue. Questo è avvenuto nei giorno scorsi, nella zona di Civitanova Alta, ad appena un chilometro dal mare e proprio davanti ad una villetta dove vive una famiglia. È successo in pieno giorno, quando il proprietario di casa si è accorto della presenza di due lupi, adulti, che erano fermi davanti al cancello di ingresso dell’abitazione e puntavano agli animali da cortile che si trovano nello spazio esterno della villetta. Li ha messi in fuga, urlando, e i due esemplari di lupi si sono allontanati per i campi che circondano la casa in zona Asola.