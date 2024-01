Civitanova, due colpi in dieci giorni in pasticceria

CIVITANOVA – Doppio colpo nel bar pasticceria Mantovani, i ladri fanno irruzione due volte a dieci giorni di distanza. Il primo colpo è stato messo a segno nei giorni prima di Natale, quando ignoti, due uomini, sono entrati nel locale di via Civitanova e hanno portato via un po’ di spicci che erano nel registratore di cassa e alcune birre artigianali che erano nel frigorigero. Più danni che altro. Dieci giorni dopo, lo scorso 30 dicembre, un malvivente, dopo aver danneggiato il telo della veranda esterna, è entrato e ha portato via torte e birre. Indagini in corso da parte dei carabinieri, che hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato i due colpi messi a segno nel bar pasticceria di via Civitanova.