Civitanova, droga nascosta in casa e nell’auto. Arrestato un 28enne

Fermato per un controllo dei Carabinieri aveva quattro grammi nascosti con sé. Nell'abitazione è stata scoperta altra cocaina. Si tratta di un giovane residente a Montegranaro

CIVITANOVA – Girava con oltre quattro grammi tra cocaina ed eroina nascosta in auto, ma in casa aveva altri 23 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e buste per il confezionamento delle dosi. Un 28enne, di origini campane ma residente a Montegranaro, è stato arrestato ieri sera, 21 marzo, a Civitanova dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile durante un serie di controlli.

L’uomo è stato fermato mentre era alla guida di una Toyota Yaris e aveva con sé tre dosi di eroina e nove di cocaina per un peso complessivo di oltre 4 grammi. A quel punto i carabinieri hanno deciso di estendere i controlli nell’abitazione del 28enne dove, nascosti in un giubbotto appeso nell’armadio della camera da letto, c’erano altri 23 grammi di cocaina, oltre ad un bilancino elettronico di precisione, buste ed involucri per il confezionamento dello stupefacente.

La droga, il telefono dell’uomo e il materiale recuperato son stati sequestrati. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Rosanna Buccini. Il 28enne è agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nel pomeriggio.