Civitanova, fermati con più di 2 kg di metanfetamina: in manette due giovani

MACERATA – Fermati con circa due chilogrammi e mezzo di metanfetamina a Civitanova: finiscono in manette due giovani albanesi.

L’operazione è stata portata a termine della Squadra Mobile di Macerata, diretta dal commissario Matteo Luconi e dal Commissariato di Civitanova, diretto dal dirigente Lorenzo Sabatucci, coordinati dal Questore Antonio Pignataro.



I due poco più che ventenni, e già noti per i loro precedenti penali, sono stati fermati ieri sera, giovedì 23 luglio, all’uscita del casello di Civitanova; la Polizia, ben occultati nei rivestimenti in plastica della vettura, ha rinvenuto quattro panetti di MDMA del peso complessivo di 550 grammi l’uno. La droga avrebbe fruttato sul mercato oltre 160mila euro.

(Notizia in aggiornamento)