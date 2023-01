Civitanova, doppio appuntamento con la Befana

CIVITANOVA MARCHE- La Befana scende da Palazzo Sforza ma è anche in piazza della Libertà. È previsto un doppio appuntamento con la simpatica vecchietta a Civitanova, venerdì 6 gennaio, dopo due anni di pandemia. In piazza l’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Proscenio Teatro e Vigili del Fuoco. Qui, dalle 15.30 e fino alle 17.30 il pubblico sarà allietato da diverse animazioni, in particolare tre artisti si esibiranno ininterrottamente per due ore, alternandosi e senza mai lasciare spazi vuoti tra gli spettacoli.

Pink Mary, da Torino presenterà “s.Vamp.ita”, spettacolo di danza aerea ed acrobatica, fatto su una struttura alta sette metri, con virtuosismi in aria e a terra. L’artista ripeterà il suo show una seconda volta, per dare a tutti la possibilità di osservarlo. La seconda artista ad esibirsi è Silvia Martini, con il suo Happy Hoop, in un’esibizione ricca di hula hoop. Anche in questo caso lo show si terrà in due distinte occasioni.

Il terzo protagonista del pomeriggio civitanovese è Dott. Stok, personaggio stravagante e imprevedibile, «che arriverà a Civitanova con i suoi trabiccoli per condurci in un mondo straordinario popolato da macchine fantastiche capaci solo di farci divertire e sognare», fanno sapere gli organizzatori.

La Befana Pink Mary

Dalle finestre del Palazzo comunale, alle 17.30, una Befana sospesa in aria si calerà sull’asfalto di piazza XX Settembre. Una volta che la vecchietta toccherà terra, seguirà la partenza del carro allegorico, con una Befana sospesa in aria che volerà sopra la testa delle persone e tante altre intorno ad accompagnarla. Il carro percorrerà il vialetto nord, poi viale Matteotti, via Duca degli Abruzzi, corso Umberto I, per tornare infine in piazza XX Settembre dove la festa si concluderà con la tradizionale distribuzione di caramelle a tutti i bambini presenti. L’ingresso è libero.

A Civitanova alta, invece, l’appuntamento è con la Pro loco, in collaborazione con il Comune. La Befana sarà in piazza della Libertà per portare dolciumi ai più piccoli, insieme agli artisti di strada e le marionette all’auditorium San Francesco. Non mancheranno gli stand gastronomici, con la festa che avrà inizio alle 15 e si prolungherà fino alle 19.