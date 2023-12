Civitanova, un dono per i bimbi ricoverati: al via la raccolta all’hotel Cosmopolitan

CIVITANOVA – Un dono per i bambini del reparto di oncoematologia del Salesi. L’Amministrazione comunale dà seguito all’iniziativa “Un dono sospeso”, nata lo scorso anno come segno di vicinanza ai bambini ricoverati presso il reparto di oncoematologia pediatrica al Salesi di Ancona. L’idea, promossa dall’Assessorato alla Famiglia del Comune di Civitanova, si è sviluppata in collaborazione con l’associazione “G.A.I.A.”, formata da genitori che hanno avuto esperienze di cura all’Ospedale pediatrico e quest’anno può contare sul sostegno dell’azienda i COM S.p.A., che commercializza il noto marchio Bontempi e che distribuirà un numero di giocattoli complessivamente superiore a 100, anche al reparto pediatrico dell’Ospedale di Civitanova e all’associazione “Laboratorio musicale Il Palco”. Ieri la presentazione dell’iniziativa all’hotel Cosmopolitan. Erano presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore ai Servizi sociali Barbara Capponi, insieme al presidente GAIA Filippo Marilungo. C’erano anche la responsabile Commerciale Estero di i COM S.p.A. Cristiana Grosso, il primario reparto Pediatria Ospedale Civitanova Enrica Fabrizi, Rosanna Ciminari in rappresentanza dell’Alpi srl, il Maestro Luigi Gnocchini per il Laboratorio il Palco, Marco Doria e Emanuele Mancini dell’associazione Gaia, Luca Giustozzi, titolare del Cosmopolitan.

«Una rete virtuosa raggiunge i ragazzi che stanno affrontando un difficile periodo negli ospedali – ha detto l’assessore Capponi –. Inviare un dono è un segno di vicinanza a chi lotta contro la malattia ed è importante che il dono sia accompagnato da un biglietto di saluto e speranza. Anche questa è un’occasione per crescere insieme, lo scopo infatti è anche educativo oltre che sociale e per questo abbiamo coinvolto anche le scuole. Un ringraziamento a quanti vorranno essere accanto ai pazienti in questo modo». I regali potranno essere consegnati all’hotel Cosmopolitan che ha messo a disposizione la sede per la distribuzione, che avverrà dopo il 6 gennaio. «L’azienda Bontempi aiuta il Salesi e i Comuni che aderiscono ai progetti di solidarietà come l’Albero che suona – ha detto Cristiana Grosso, portando i saluti dell’amministratore Unico Ariola – siamo felici di riuscire con i nostri strumenti anche solo a regalare un sorriso». Un ringraziamento da parte dell’Ospedale di Civitanova, dalla dottoressa Enrica Fabrizi, primario reparto pediatria. «La collaborazione con il comune di Civitanova è proficua – ha sottolineato. C’è un rapporto a cuore aperto e ringrazio tutte le persone coinvolte complimentandomi per questo bel progetto».Anche Ciminari ha ribadito la disponibilità dell’azienda Alpi a proseguire su questa strada della rete solidale e in occasioni per la ricerca fondi per i malati oncologici. «Siamo qui per rilanciare l’iniziativa “Un dono sospeso” – ha sottolineato Marilungo – che lo scorso anno è molto riuscita, sono arrivati regali anche dalla Sicilia. Il nostro impegno prosegue, siamo genitori che hanno vissuto e vivono in prima persona la vita del reparto e continuano a lavorare per aiutarsi reciprocamente. Ringraziamo tutte le persone per la sensibilità dimostrata e quanti arriveranno in questi giorni per lasciare un loro pensiero di Natale».

Si possono acquistare e donare giocattoli nuovi, abbigliamento, trucchi, ed accessori vari per bambini/e adolescenti fino a 18-19 anni. Non è necessario incartare i doni con carta-regalo, è preferibile che siano accompagnati da un biglietto scritto da bambini o ragazzi per accompagnare il dono per i loro coetanei.