Civitanova, la domenica del triathlon ha affollato il lungomare

Le competizioni, coordinate dalla società 'Civitanova Triathlon, sono andate avanti per tutta la mattinata. In scena Triathlon e Paratriathlon

CIVITANOVA MARCHE- Una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusività, una domenica di fine estate tra grinta, sudore e tenacia. Come quella degli atleti del campionato regionale di triathlon e della sesta tappa del circuito nazionale di ‘Ips paratriathlon’, che ieri hanno affollato il lungomare Piermanni dando vita ad un confronto denso di emozioni. Famiglie, bambini, giovani e anziani: tutti in piedi ad assistere alle competizioni, che sono iniziate alle 9 del mattino per finire intorno alle 13. L’iniziativa, in città, è stata organizzata dalla società ‘Civitanova Triathlon’.

Il percorso

700 metri a nuoto, poi 20 km in bici e 5 di corsa: questo il duro viaggio da affrontare per gli atleti venuti da tutta Italia; i primi a prendere la scena sono stati i paratleti, trenta in tutti, poi i normodotati, centoventi in totale, con il percorso ciclabile che ha interessato tutto il lungomare sud, con partenza dal villaggio allestito al largo Melvin Jones. Una piccola variazione ha riguardato il porto, meta dei normodotati, evitato invece dai paratleti, per le difficoltà e la pericolosità insite nella presenza dei dossi.

‹‹Ringrazio tutti coloro che si sono spesi per realizzare questa iniziativa –ha detto presidente di Civitanova Triathlon Marco Tarabelli – , d’altronde un capitano senza esercito non va da nessuna parte. Cuore, rispetto e tanta amicizia: questi sono gli elementi che ci fanno andare avanti. Per il prossimo anno già stiamo lavorando per spostarlo al 21 maggio, vogliamo riuscire ad ospitare il campionato italiano di paratriathlon cambiando un po’ il percorso, per non avere i problemi dei dossi. Vi terremo aggiornati››. Ad incoronare le prestazioni, la madrina della manifestazione, la showgirl Justine Mattera che aveva aperto la competizione, il giorno prima, presentando il libro ‘Just me’.

I risultati

Questi i risultati: per i normodotati prima posizione femminile per Sharon Spimi delle Fiamme Oro, seguita da Giorgia Bandini e Giulia Renzini. L’atleta casalinga Denise Tappatà si è aggiudicata il quinto posto. Per gli uomini, invece, il vincitore è stato Matteo Rinaldi del Cus Parma, dopo di lui Niccolò Sancisi ed Elia Zenobi. Per il paratriathlon, invece, prima Francesco Tarantello, seconda Azzurra Carancini; per gli uomini Giovanni Achenza (primo posto), alle sue spalle Fabrizio Suarato e Marco Dolfin. Esame superato dal punto di vista della sicurezza con un imponente schieramento composto dai volontari della stessa società, Polizia locale, Associazione nazionale carabinieri, Protezione civile.

A sin un paratleta in via Santorre di Santarosa, a destra le premiazioni con Justine Mattera.