Civitanova, domenica è derby: ecco come cambia la viabilità

CIVITANOVA – Domenica 28 gennaio è derby, ecco come cambia la viabilità nella zona Sud della città in occasione della partita Civitanovese – Maceratese, in programma alle ore 15. Le modifiche sono state rese note attraverso una ordinanza.

Dalle ore 12 alle ore 18 e comunque fino al termine delle esigenze legate alla manifestazione sportiva, divieto di fermata ed il divieto di transito per tutti i veicoli sulle strade comunali che costituiscono il perimetro dello stadio, e dunque piazzale Italia, lungomare Piermanni nel tratto compreso tra il Tiro a Volo e il piazzale Italia, corso Garibaldi dall’incrocio con via Montenero e via A. Moro all’ingresso della pista ciclabile del Chienti, via Montenero su entrambe le corsie, con apposizione di transenne di chiusura all’imbocco di corso Garibaldi e sul lungomare Piermanni.

All’altezza di Largo Italia divieto di sosta con rimozione e divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 12 alle ore 18 nel piazzale Martiri della Libertà, ossia nel parcheggio principale posto davanti al Polisportivo comunale, con esclusione dei veicoli dei tifosi ospiti che sono autorizzati a parcheggiare nella porzione adiacente il fosso Trabocco. Divieto di sosta con rimozione e divieto di transito per tutti i veicoli, dalle ore 12 alle ore 18, nel parcheggio sterrato di via A. Moro, con accesso sia da quest’ultima via sia da via Marinetti. Divieto di transito in via Sabotino.

Queste le deviazioni: il traffico di via A. Moro corsia sud in via Marinetti eccetto i veicoli della tifoseria ospite, autorizzati a raggiungere i parcheggi ad essa riservati a ridosso del fosso “Trabocco”, il traffico del lungomare Sud – direzione nord/sud in viale Vittorio Veneto, il traffico di via Zavatti con direzione ovest / est su via Monfalcone, il traffico di corso Garibaldi , direzione nord/sud, in via Zavatti ed in via Monfalcone. Previste l’apertura delle sbarre di accesso nelle aree di parcheggio antistanti lo stadio e l’apposizione di segnaletica stradale per indicare il Polisportivo, con relativa indicazione del parcheggio riservato ai tifosi ospiti, all’altezza dell’uscita della superstrada, in via A. Moro, imbocco di piazzale Martiri della Libertà.